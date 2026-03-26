Youtube ve Meta kullanıyor diye 3 milyon dolar tazminat aldı: Zarar gördüğü gerekçesiyle...

ABD’de mahkeme, Meta ve YouTube’un kullanıcıyı bağımlı hale getiren tasarım özellikleri nedeniyle 3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

ABD’de görülen davada mahkeme, Meta ve YouTube hakkında dikkat çeken bir karara imza attı.

Mahkeme, sosyal medya platformlarının bir kullanıcıyı tasarım özellikleriyle “bağımlı hale getirdiğine” hükmetti.

20 yaşındaki davacı, platformların kendisini kaygı ve depresyona sürüklediğini öne sürerek dava açmıştı.

Kararda, sonsuz kaydırma ve algoritmik içerik önerilerinin bağımlılık yaratan unsurlar olduğu belirtildi.

Mahkeme, Meta ve YouTube’un toplamda 3 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

Tazminatın yüzde 70’inin Meta, kalan kısmının ise YouTube tarafından karşılanacağı açıklandı.

Ayrı bir davada Meta’ya çocuk güvenliği konusunda yanıltıcı bilgiler nedeniyle 375 milyon dolar ceza verilmesi de dikkat çekti.

