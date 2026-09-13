Türk basını; değişen sermaye yapıları ve siyaset erklerine bağımlılığıyla günden günde kan kaybederken, ahlaklı yayıncılık anlayışıyla büyümeye devam eden YENİÇAĞ Gazetesi, 25’inci yaşını kutluyor…

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ayrılmadan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş felsefesini yayın ilkeleri olarak belirleyip yola çıktığımız ilk günden bugüne kadar; çizgimizden sapmadan, bizleri ekonomik ve siyasi ambargolarla boğmak isteyen iktidar güçlerine onurluca direnerek 24 yılı geride bıraktık.

Doğru ve bağımsız haber ilkesinden şaşmadan yayın hayatımızda sadece; her zaman ve her şartta karşılık beklemeden bize destek olan okuyucularımızdan güç aldık. Özgür ve bağımsız yayıncılığın timsali olan YENİÇAĞ, bundan sonra da egemen güçlere boyun eğmeden Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti için mücadelesini sürdürecektir.