YENİÇAĞ / Özel Haber - Fatih ERBOZ

TBMM’de yemin töreni kavgalarına kadar varan tartışmaların sistemin işleyişi açısından dikkat çekici olduğunu kaydeden Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, “Esas tahribat Meclis’te. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir anlayışı yerine, hakimiyet kayıtsız şartsız tek kişinindir anlayışı getirilmeye çalışılıyor. Muhalefet partileri çok dikkatli olmalı” dedi. Selçuk Özdağ AKP’nin 2027 yılı Kasım ayında en erken, 2028 yılının Mart ayında seçime gitmek isteyeceğini söyledi.

Bakanlar Kurulu kavramının olmadığı bir sistemde bakan değişikliğinin anlamsız kaldığını ifade eden Özdağ, şunları kaydetti:

“Bu sistemde bakanların değişmesi tartışma yaratmanın ötesinde bir anlam kazanmıyor ki. Ortada Bakanlar Kurulu yok. Bakanlar Kurulu kararı yok. Cumhurbaşkanı kararı var, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi var. Bakanlar Kurulu toplanıyor ama ne oluyor? ‘Bakanlar affını istemiş’ diyorlar her seferinde. Başarısız oldu da demiyorlar. Hataları, yanlışları nedir bilinmiyor. Belki yüce divanlık bir durum var onu da bilmiyoruz. Ortada açıklama yok. Görülmüş olan lüzum üzerine Bakan değişiyor. Bakan değişmesinin de bir anlamı kalmıyor. Önemli olan sistemin ve Cumhurbaşkanının değişmesi. Anlayışın değişmesi.”

Siyasal sistemlerde yasama organı Meclis’in güçlü olması gerektiğini belirten Selçuk Özdağ, “Parlamento çok önemli. Kamuoyu yıllardır bazı konuları tartışıyor ama parlamentonun tahrip olması yeterince konuşulmuyor. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, anlayışı tahrip oluyor. Egemenlik kayıtsız şartsız tek kişinin eline geçiyor bu sistemde. Parlamentoyu diskalifiye edip sisteme doping vermeye çalışıyorlar” diye konuştu.

AKP’nin 2027 yılında en erken Kasım ayında seçim isteyebileceğini dile getiren Özdağ, “En erken tarih bu olur. 2028 yılını Mart ayı ise AKP için ideal. Hatta Mayıs ayını da düşünürler. Vergi afları olmadan, kredi teşvikleri hazırlanmadan çalışan kesime zam yapmadan seçim olmaz” dedi.