Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polis ekipleri, plakasını bezle kapatarak seyir halinde olan 26 ANG 983 plakalı motosikleti fark etti. Sürücü K.Ö.'yü durdurmak isteyen ekiplerin "dur" ihtarına uymayan motosikletli, hızla kaçmaya başladı.

PLAKAYI BEZLE KAPATTI

Ekiplerin başlattığı takip sonucunda, motosiklet Sakarya-2 Caddesi üzerinde yakalandı. Yapılan kontrollerde sürücü K.Ö.'nün ehliyetsiz olduğu ve motosikletin plakasını kasıtlı olarak bezle kapattığı tespit edildi.

Kaçış sırasında tehlikeli şerit değiştirdiği de belirlenen sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

436 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

K.Ö.'ye, "ehliyetsiz araç kullanmak", "dur ihtarına uymamak" ve "tehlikeli şerit değiştirme" maddelerinden toplam 436 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.