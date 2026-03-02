Orta Doğu'daki savaş piyasalarını da derinden etkiledi.

Savaşın ardından piyasalar yeni haftaya sert yükselişle start verdi. Petrol ve altın fiyatlarında ise kayda değer yükseliş görüldü.

işte piyasalardaki son durum...

BRENT PETROL 83,33 DOLARA YÜKSELDİ

Piyasaların merakla beklediği petrol fiyatları haftaya yükselişle başladı. Brent petrol, geçen haftanın son işlem gününü 73,20 dolardan kapattı. Yeni haftada ise gece seansında saat 02.10 itibarıyla yüzde 12’yi aşan artışla 83,33 dolara yükseldi.

Ons altın, geçen haftanın son işlem gününü 5 bin 279 dolardan tamamladı. Yeni haftanın ilk işlem gününde gece seansında saat 02.10 itibarıyla 5 bin 374 dolara çıkarak yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.

GRAM ALTINDA DA YUKARI YÖNLÜ HAREKET DİKKAT ÇEKTİ

Geçen haftayı 7 bin 453 liradan kapatan gram altın, yeni haftanın ilk işlem gününde gece seansında saat 02.10 itibarıyla 7 bin 600 liradan işlem gördü. Öte

yandan hafta sonu kuyumcular ve mobil bankacılık işlemlerinde, piyasaların kapalı olduğu pazar günü gram altın 8 bin 500 liraya kadar yükseldi.

Ham petrol (USOIL) ise geçen haftayı 67,28 dolardan tamamladı. Yeni haftada gece seansında saat 02.10 itibarıyla yüzde 12’nin üzerinde değer kazanarak 75,36 dolara yükseldi.

Gümüş fiyatları da yönünü yukarı çevirdi. Geçtiğimiz haftayı 93.79 dolardan kapatan ons gümüş yeni haftanın ilk işlem gününde gece seansında 02.10'da yüzde 2'den fazla değerlenerek 95.98 dolara

yükseldi.