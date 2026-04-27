Yeni Şafak Gazetesi'nin, "Mansur Yavaş her koşulda Cumhurbaşkanı adayı olacağım dedi" başlıklı haberine ABB'den yalanlama geldi. Açıklamada Mansur Yavaş'ın önceliğinin Ankara'ya hizmet olduğu duyuruldu.

YENİ ŞAFAK "HER KOŞULDA ADAYIM" DEDİĞİNİ İDDİA ETMİŞTİ

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak, "Her koşulda aday olacağım" başlıklı haberinde "CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması yeniden alevlendi" diyerek "ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın parti yönetimine, 'Her koşulda adayım' mesajını ilettiği öne sürüldü" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak, haberde "CHP lideri Özgür Özel'in geçen hafta Yavaş ile gerçekleştirdiği 1.5 saatlik görüşmenin ana gündemi de bu çıktı. Yavaş'ın, İmamoğlu'nun yargı süreci netleşmeden resmi bir ilan yapmayacağı konusunda ise güvence verdiği belirtiliyor" iddialarına yer verdi.

ABB'DEN YALANLAMA