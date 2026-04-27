Albayrak Medya Grubu'na bağlı Yeni Şafak gazetesi, son dönemde iktidar içi gerilimin aynası haline geldi. Gazete, daha önce "Şimşek'in enflasyonla mücadele programı çöktü" manşetiyle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i hedef almış, bu çıkış Ankara kulislerinde geniş yankı uyandırmıştı. Şimdi sıra Milli Eğitim Bakanlığı'na geldi.

OKUL MÜDÜRÜNE AĞIR CEZA

Yeni Şafak yazarı Ahmet Ünlü, dikkat çekici bir olayı kamuoyuna taşıdı. Yozgat'ta İl Milli Eğitim Müdürü başkanlığında düzenlenen bir toplantıda, okul müdürlerinin kaynak kitap ve deneme sınavı yasağını tartıştığı sırada bir okul müdürü söz alarak şu ifadeyi kullandı: "Milli Eğitim Bakanının çocuğu özel okula gidiyor, özel okulda kaynak kitap kullanabiliyor; bizim çocuklarımız da kullanabilsin."

Müdürün bu sözleri üzerine İl Milli Eğitim Müdürü konuyu müfettişlere havale etti. Müfettişlerin hazırladığı rapora dayanılarak okul müdürüne, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/C-ı maddesi kapsamında "hizmet içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak" gerekçesiyle aylıktan kesme cezası verildi.

"VİCDAN, AHLAK VE HUKUK BUNA MÜSAADE ETMEZ"

Ünlü, yazısında Bakan Tekin'e doğrudan seslenerek şunları yazdı: "Böyle bir fiilin karşılığı aylıktan kesme cezası olamaz. Buna ne vicdan ne de ahlak ne de hukuk müsaade eder. Okul Müdürü İl Milli Eğitim Müdürüne hakaret etmemiş, saygısızlık yapmamış; sadece velilerin temennilerini iletmiştir." Ünlü, müdürün aynı zamanda Eğitim-Bir-Sen üyesi olduğunu da not düşerek Bakan Tekin'in bu karara razı olmayacağına inandığını vurguladı.

AHMET ÜNLÜ KİM?

Dikkat çeken bir diğer nokta ise köşe yazısının sahibi Ahmet Ünlü'nün kimliği… Ahmet Ünlü isminin müstear bir isim olduğu, gerçek isim olmadığı, Ünlü’nün bir kamu kurumunda memur olarak görev yaptığı, Yeni Şafak gazetesinin ise Bakanlıklardaki bazı işleri için bu ismi özel olarak koruduğu ifade ediliyor.