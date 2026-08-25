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Kaynak: Haber Merkezi

YENİ Parti Grubu, 7587 ve 7588 sayılı yasalardaki bazı düzenlemelerin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurduklarını açıkladı.

Başvuruya ilişkin açıklamayı yapan Gökhan Günaydın, iki ayrı kanunda yer alan bazı hükümlerin iptalini istediklerini belirtti.

İKİ YASA İÇİN BAŞVURU YAPILDI

YENİ Parti’nin başvurusu, 1 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7587 sayılı kanun ile 11 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7588 sayılı kanundaki bazı düzenlemeleri kapsıyor.

Başvuruda, söz konusu düzenlemeler için iptal ve yürürlüğün durdurulması talep edildi.

GÜNAYDIN: ANAYASA’YI KORUMA GÖREVİNE DAVET EDİYORUZ

Gökhan Günaydın, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“YENİ Parti Grubu olarak; 7587 ve 7588 sayılı yasalardaki anayasaya aykırı hükümlerin iptali için AYM’ye başvurduk. Başvurumuza konu olan ayrıntılı hükümler, iki ayrı bilgi notu ile kamuoyunun değerlendirmesine sunulmuştur.

Özellikle belirtmek isteriz ki; belirli tip davalarda verilen göreve iade kararlarının ancak nihai kararın kesinleşmesinden sonra uygulanabilmesi, kamulaştırma kararı olmaksızın fiilen el konulmuş taşınmazlarda hak sahibinin başvuru ve tazmin koşullarının ortadan kaldırılması gibi bir hukuk devletinde akla gelebilmesi olanaksız düzenlemelerin iptali, kişi ve mal güvenliği açısından yaşamsal önem taşımaktadır.

AYM üyelerini, sorumlu oldukları Anayasa’yı koruma görevine davet ediyor, başvurularımızı her aşamasında izleyip denetleyeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.”