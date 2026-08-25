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Kaynak: ANKA

YENİ Parti’nin Ankara Mustafa Kemal Mahallesi’nde yer alan yeni genel merkez binasında yürütülen tadilat çalışmalarında sona gelindi.

TAŞINMA İŞLEMLERİ 30 AĞUSTOS’TA BAŞLAYACAK

Edinilen bilgilere göre, 30 Ağustos Pazar günü parti kurmayları ve Genel Merkez personeli yeni binaya taşınarak yerleşecek.

Dört katlı olarak tasarlanan genel merkezin kullanım planı ise şu şekilde organize edildi:

3. Kat: Genel başkanlık makamı ve MYK toplantı salonu yer alıyor.

1. ve 2. Katlar: MYK üyelerine özel 16 adet çalışma odası bulunuyor.

Zemin / Lobi: Basın mensuplarının çalışabileceği özel alan ve resmi basın toplantısı salonu yer alıyor.

Eksi 1. Kat: Parti Meclisi (PM) toplantı salonu olarak kullanılacak.

Eksi 2. Kat: Yemekhane alanı olarak hizmet verecek.

En Üst Kat: Parti personelinin çalışma alanı olarak tahsis edildi.

31 AĞUSTOS’TA YOĞUN TOPLANTI MESAİSİ

YENİ Parti Genel Merkezi 31 Ağustos günü Genel Başkan Özgür Özel’in başkanlık edeceği Parti Meclisi ve Kurucular Kurulu toplantılarıyla kapalı grup toplantısıyla faaliyete geçecek.