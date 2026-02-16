Apple’ın yeni MacBook modelleriyle birlikte renk seçeneklerini genişletebileceğine yönelik iddialar gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan görseller, markanın pastel tonlara yönelerek daha genç ve dinamik bir kullanıcı kitlesini hedefleyebileceği yorumlarına yol açtı.

Sızıntıya göre yeni modellerde açık sarı, açık yeşil, mavi ve pembe gibi pastel tonların yer alabileceği öne sürülüyor. Klasik gümüş ve koyu gri renklerin ise ürün serisinde korunacağı ifade ediliyor. Bu yaklaşım, Apple’ın daha önce iMac ve iPhone modellerinde izlediği renkli tasarım stratejisini MacBook serisine de taşıyabileceği şeklinde değerlendiriliyor.

GENÇ KULLANICI STRATEJİSİ

Uzmanlara göre Apple, son yıllarda renkli ve kişiselleştirilebilir tasarımlara daha fazla önem veriyor. Özellikle Z kuşağı ve içerik üreticilerine hitap eden bu tasarım dili, cihazların sadece bir teknoloji ürünü değil aynı zamanda stil unsuru olarak da konumlandırılmasını sağlıyor.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

Şirket tarafından yeni MacBook renklerine ilişkin herhangi bir doğrulama yapılmadı. Ancak daha önceki birçok Apple ürününde sızıntıların doğru çıkması, bu iddiaların dikkatle takip edilmesine neden oluyor.

YENİ MACBOOK NE ZAMAN TANITILACAK?

Teknoloji çevrelerinde Apple’ın yeni MacBook modellerini yıl içinde düzenleyeceği etkinliklerden birinde tanıtmasının beklendiği konuşuluyor. Yeni işlemci ve performans iyileştirmelerinin yanı sıra tasarım ve renk tarafında da önemli değişikliklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Aynı zamanda yeni MacBook modelinin yaklaşık 699 dolar seviyesinde olması bekleniyor.