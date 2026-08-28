Türkiye'nin dijital dönüşüm süreçlerine öncülük etme ve milli teknoloji ekosistemini güçlendirme hedefi doğrultusunda hareket eden Türk Telekom, yazılım alanında dikkat çeken yeni bir projeyi hayata geçiriyor.
Yazılımda milli devrim: Yapay zeka ağları kendi kendine onaracak
Türk Telekom, kodlama bilgisine ihtiyaç duyulmadan kişiselleştirilmiş akıllı asistanlar oluşturulmasını sağlayan projesini duyurdu. Dışa bağımlılığı azaltmayı hedefleyen yenilikçi altyapı; gelişmiş otomasyon yeteneğiyle telekomünikasyon ağını tam otonom seviyeye taşıyacak.Kaynak: İHA
Şirket; kodlama bilgisine, teknik uzmanlığa veya karmaşık komut dizilerine ihtiyaç duymadan kişiselleştirilmiş akıllı asistanların tasarlanmasına imkan tanıyan yenilikçi Kodsuz Yapay Zeka Ajan Geliştirme Platformu üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor.
Geliştirilen bu yeni nesil platform, kullanıcının ihtiyaçlarını ve taleplerini doğru bir şekilde belirleyebilen gelişmiş bir niyet tespiti altyapısına sahip.
Kendi bünyesinde strateji üretebilen, birbiriyle sürekli iletişim halinde kalan ve görev dağılımı yapabilen çok ajanlı mimarisi sayesinde platform, iş süreçlerinde uçtan uca tam otomasyon sağlıyor.
Yapay zeka teknolojilerinin küresel ölçekte kritik ve stratejik bir boyut kazandığını vurgulayan Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, güçlü altyapıları ve teknoloji birikimleriyle Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ettiklerini belirtti.
Yeni nesil teknolojileri şebekelerine entegre ederek verimliliği artırdıklarını ve dijital dünyanın artan ihtiyaçlarını karşılayan güçlü bir ekosistem oluşturduklarını ifade eden Orhan, yapay zeka altyapısının tüm sektörler için vazgeçilmez bir bileşen haline geldiğini aktardı.
Şirket olarak milli teknoloji ekosistemini güçlendirmek ve yapay zekada dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Orhan, ekiplerin kendi akıllı asistanlarını oluşturmasını sağlayacak platformun yakın zamanda hizmete gireceğini kaydetti.
Zafer Orhan, platformun sadece çalışanlar için bir asistan olmakla kalmayıp telekomünikasyon şebekesinin kendi kendini optimize eden ve aksaklıkları önceden tespit edip çözen canlı bir organizma gibi çalışmasını sağlayacağını vurguladı.
Ağın uluslararası standartlarda tam otonom seviyeye taşınacağını belirten Orhan, bu sayede ağ yönetiminde verimliliğin artacağını, zaman ve enerji tasarrufu ile çevresel etkilerin azaltılacağını dile getirdi.
Orhan, Kodsuz Yapay Zeka Ajan Geliştirme Platformu ile dünyadaki öncü operatörlerden biri olacaklarını ifade etti.
Teknolojiyi sadece yazılım uzmanlarının değil, iş dünyasının her kademesinin kullanabileceği bir imkana dönüştürdüklerini ve teknoloji ihraç eden Türkiye vizyonu doğrultusunda değer üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Yapay zeka ajanlarının devreye girmesiyle birlikte telekomünikasyon ağları statik bir altyapı olmaktan çıkarak dinamik ve canlı bir altyapıya dönüşüyor.
Yenilikçi platform, ağın kendi kendini yönetebilen ve olası risklerden korunan bir sistem gibi ihtiyaçlarını karşılamasını mümkün kılıyor.