1959 yılında Denizli’de dünyaya gelen Özmen, uzun yıllar psikiyatri alanında çalışmalar yürüttü. Özellikle psikanaliz, bilinçdışı, melankoli ve depresyon konularındaki yazılarıyla tanındı. Başta Birikim dergisi olmak üzere farklı mecralarda pek çok yazı kaleme aldı.

İletişim Yayınları tarafından yayımlanan eserleri arasında Psikanalizin Serüveni ve Çağrısı, Rüyada Uyanmak, Vazgeçemediklerinin Toplamıdır İnsan ve son olarak Freud ve Lacan bulunuyor.

Psikiyatri ile düşünsel üretimi bir araya getiren Özmen, Türkiye’de özellikle eleştirel düşünce ve psikanaliz alanındaki katkılarıyla biliniyordu.

İletişim Yayınları’nın yayımladığı taziye mesajında, “Dostumuz, arkadaşımız ve yazarımız Erdoğan Özmen’i kaybettik. Acımız büyük. Onu eserleri ve yazılarıyla hatırlamaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.

Özmen’in cenazesi, 21 Mart günü öğle namazının ardından Erenköy Galip Paşa Camii’nde kılınacak cenaze namazının sonrasında Küçükyalı Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

ERDOĞAN ÖZMEN KİMDİR?

1959 yılında Denizli’nin Güney ilçesinde doğan Özmen, psikiyatrist olarak görev yaptı ve Birikim dergisinde yazılar yayımladı. Kitapları arasında Psikiyatri, Psikoloji, Politika (1995), Psikanalizin Serüveni ve Çağrısı (2005), Şizofreni - Öteki Gerçeklik (2007), Rüyada Uyanmak (2012), Vazgeçemediklerinin Toplamıdır İnsan (2017) ve Freud ve Lacan (2025) yer aldı