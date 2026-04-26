Muğla’nın Yatağan ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın paniğe yol açtı. Olay, gece saatlerinde Ünal Toksöz Caddesi üzerinde bulunan bisiklet tamirhanesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre Y.K.’ya ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dükkândan yükselen alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yoğun çalışma sonucu yangın, çevrede bulunan diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, iş yerinde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.