Mayıs ayında izlemeniz gereken en dikkat çekici 10 dizi

Spider-Noir (Amazon Prime Video)
Nicolas Cage, sevilen alternatif Örümcek-Adam karakteriyle bu kez fiziki olarak karşımızda! 1930'lar New York'unda geçen bu kara film (film noir) atmosferi, hem renkli hem de siyah-beyaz seçenekleriyle sunulacak.
Berlin: Berlin and the Lady with an Ermine (Netflix)
La Casa de Papel'in en karizmatik karakteri geri dönüyor! 2. sezonda İspanya’da yeni bir soygun hikâyesine tanık olacağız. Bu kez işin içinde sadece para değil, Berlin'in karanlık tarafını besleyen bir intikam planı da var.
The Boroughs (Netflix)
Stranger Things’in yaratıcıları Duffer Kardeşler'den yeni bir gizem! Bir huzurevinde geçen hikâye, yaşlı bir adamın keşfettiği karanlık bir sırla başlıyor. Dışarıdan kusursuz görünen bu yerin altında yatan tehlike sizi şaşırtacak.
Star City (Apple TV+)
For All Mankind evreni genişliyor! Uzay yarışına bu kez Sovyetlerin gözünden, Yıldız Şehir’den bakıyoruz. Ay’a ilk ayak basan ulus olmanın getirdiği zaferin ve rejim baskısının perde arkasındaki istihbarat savaşlarına hazır olun.
Good Omens - 3. Sezon (Amazon Prime Video)
Ve veda vakti... Melek Aziraphale ve iblis Crowley, yaklaşan kıyameti durdurmak için son kez güçlerini birleştiriyor. Neil Gaiman imzalı bu kült yapım, muhteşem final sezonuyla ekranlara gelecek.
Citadel - 2. Sezon (Amazon Prime Video)
Russo Kardeşler imzalı yüksek bütçeli casusluk evreni geri dönüyor. Richard Madden ve Priyanka Chopra Jonas, hafızalarını geri kazanmış şekilde Manticore örgütüne karşı topyekün savaşa giriyor.
Devil May Cry - 2. Sezon (Netflix)
Oyun dünyasının efsanesi Dante, iblis avına devam ediyor. İnsan ve iblis alemleri arasındaki geçidin açılmasını engellemeye çalışan Dante'nin kaderiyle yüzleştiği bu sezon, aksiyon dozunu ikiye katlıyor.
Legends (Netflix)
90'ların İngiltere'sinde geçen gerçekçi bir suç draması. Hiçbir eğitimi olmayan sıradan gümrük memurlarının, tehlikeli uyuşturucu şebekelerine sızmak için kendilerine "efsaneler" (yeni kimlikler) yaratma sürecine tanık olacaksınız.
Nemesis (Netflix)
Los Angeles sokaklarında amansız bir kedi-fare oyunu! Dahi bir suçlu ve onu durdurmaya yeminli hırslı bir dedektifin psikolojik savaşına odaklanan yapım, yüksek temposuyla dikkat çekiyor.
Maximum Pleasure Guaranteed (Apple TV+)
Emmy ödüllü Tatiana Maslany başrolde! Paula karakterinin sıradan hayatı, tanık olduğu bir suçun peşine düşmesiyle kaotik bir labirente dönüşüyor. Kara mizahla gerilimin harmanlandığı sıra dışı bir yapım.