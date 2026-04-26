Kütahyaspor, Nesine 3. Lig 4. Grup’ta sezonu zirvede tamamlayarak TFF 2. Lig’e yükseldi. Mavi-lacivertli ekip, şampiyonluk sevincini görkemli bir organizasyonla kutladı.
Murat Kekilli şampiyonluk kutlamasında sahne aldı: Şehirde bayram havası esti
Nesine 3. Lig 4. Grup’ta şampiyon olarak 2. Lig’e yükselen Kütahyaspor, tarihi başarıyı Zafer Meydanı’nda binlerce taraftarla kutladı. Gecede Murat Kekilli sahne aldı.Furkan Çelik
ZAFER MEYDANI DOLDU TAŞTI
Kutlamaların adresi Kütahya Zafer Meydanı oldu.
Binlerce taraftar meydanı doldurarak takımlarının tarihi başarısına ortak oldu. Meşaleler, tezahüratlar ve marşlarla şehir adeta bayram havasına büründü.
GELENEĞİ BOZMADILAR
Sezon boyunca galibiyetler ve gollerle özdeşleşen Murat Kekilli’nin “Mavilerin İçinde” şarkısı, kutlamalara da damgasını vurdu.
Takımın sembol parçalarından biri haline gelen eser, binlerce taraftar tarafından hep bir ağızdan söylendi.
MURAT KEKİLLİ SAHNE ALDI
Kutlamalar kapsamında sahneye çıkan Murat Kekilli, sevilen şarkılarını taraftarlar için seslendirdi.
Ünlü sanatçı, Kütahyaspor’un 2. Lig’e yükselmesinden duyduğu mutluluğu da dile getirdi.
KUPA TEK TEK KALDIRILDI
Geceye kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular da katıldı.
Sahneye tek tek davet edilen oyuncular, şampiyonluk kupasını taraftarların coşkulu tezahüratları eşliğinde kaldırdı.
Kutlama programı havai fişek gösterileri ve yerel sanatçıların performanslarıyla sona erdi.
Kütahya gecesinde gökyüzü renklenirken, şehir uzun süre bu başarıyı kutladı.