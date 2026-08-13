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Kaynak: İHA

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde müstakil bir evde ocakta unutulan yemek nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, Çifteler ilçesi Çiftçi Mahallesi Aralık Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 78 yaşındaki A.Ö. isimli erkek şahsın tek başına yaşadığı müstakil evde, ocakta unuttuğu yemek kısa sürede alev aldı. Mutfak bölümünden yükselen alevler tüm evi sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, müstakil ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.