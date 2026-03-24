Yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis suçuna ilişkin yüksek miktarda finansal hareketlilik tespit etti.

İŞLEM HACMİNİN 9,2 MİLYAR TL

Yasa dışı bahis şebekesinin işlem hacminin 9,2 milyar TL olduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında 18 şüpheliye ait piyasa değeri yaklaşık 1 milyar TL olan 6 şirkete, farklı marka ve modelde 30 araca, arsa ve mesken niteliğindeki 12 taşınmaza ve tüm finansal hesaplara el konuldu.

Ayrıca soruşturma dahilinde gözaltına alınan kimsenin olmadığı öğrenildi.