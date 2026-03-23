Survıvor'da Engincan, Serhan düellosunu kim kazandı: Kader konseyinde mavi takımın kararı ne oldu

Survivor 2026'da rekabet her geçen gün daha da sertleşirken, 22 Mart Pazar akşamı ekranlara gelen bölüm hem oyun performansları hem de kritik konsey kararlarıyla sezonun en dikkat çekici gecelerinden biri oldu.
Survivor 2026, 22 Mart 2026 Pazar akşamı yayınlanan bölümünde izleyicileri yine heyecanlı anlara sürükledi. Eleme gecesi beklenmedik bir sonla noktalandı ve adaya veda eden olmadı. Engincan ile Serhan arasındaki nefes kesen düello sonrası Kader Konseyi’nin kararı her şeyi değiştirdi.Derleyen: Hava Demir
Peki, Survivor'da kim elendi? Engincan mı Serhan mı elendi?
Bu hafta eleme potasında Engincan, Barış, Serhan ve Can Berkay yer aldı. Yarışmacı oylamaları sonucunda Barış ve Can Berkay potadan kurtulurken, geriye kalan iki isim Engincan ve Serhan oldu.
İkili, eleme düellosunda karşı karşıya geldi.
Eleme Düellosunda Neler Yaşandı?
Parkurda kıyasıya bir mücadele sergileyen Engincan ve Serhan, fiziksel güç ve atış becerilerini sonuna kadar ortaya koydu. Nefesleri kesen çekişmenin ardından düelloyu kazanan isim Engincan oldu. Serhan ise kaybeden taraf olarak Kader Konseyi’nin önüne çıktı.
Kader Konseyi’nden Sürpriz Karar Serhan Mavi Takıma Geçti
Düelloyu kaybeden Serhan için Mavi Takım (Gönüllüler) Kader Konseyi’nde toplandı. Takım üyeleri, Serhan’ı kadrolarına alıp almamak konusunda oylama yaptı. Yapılan değerlendirme sonucunda Mavi Takım, Serhan’ı kabul etti.
Bu kararın ardından Serhan, mavi takıma transfer olarak yarışmaya devam etme hakkı kazandı. Böylece bu hafta Survivor’da herhangi bir eleme yaşanmadı ve adaya veda eden isim olmadı.
İzleyicileri Şaşırtan Gelişme: Neden Eleme Olmadı?
Normalde kaybeden yarışmacının elenmesi beklenirken, Kader Konseyi’nin olumlu oyu sayesinde Serhan adada kaldı. Bu beklenmedik karar, yarışmanın seyrini değiştirirken izleyiciler arasında da büyük tartışma yarattı. Takım dengeleri ve stratejiler açısından önümüzdeki haftalar daha da çekişmeli geçecek gibi görünüyor.