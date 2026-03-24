S&P 500 endeksi yüzde 1,15 artışla 6.581 puana ve ​Nasdaq endeksi yüzde 1,38 yükselişle 21.946,76 puana çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile Orta Doğu'daki düşmanlıkların çözümü için görüşmeler yaptıklarını açıklarken, pay piyasalarında haftanın ilk işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Trump, hafta sonu İran'ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde, ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacakları tehdidinde bulunmuştu.

Bugün ise piyasaların açılışından önce sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, ABD ve İran'ın, Orta Doğu'daki düşmanlıkların çözümü konusunda "çok iyi ve verimli" görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Trump, ABD Savunma Bakanlığına, İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı 5 günlük bir süre için erteleme talimatı verdiğini duyurdu.

Hafta sonunu geçirdiği Florida'dan ayrılmak üzere uçağa binerken gazetecilere yaptığı açıklamada da Trump, hem İran'ın hem de ABD'nin "anlaşma yapmak istediğini", tarafların muhtemelen bugün telefonla görüşeceğini belirtti.

Trump, görüşmelerin işe yaraması halinde Hürmüz Boğazı'nın "çok yakında" açılabileceğini kaydetti.

Öte yandan, İran basınına konuşan bir yetkili, Washington yönetimiyle hiçbir müzakerenin yapılmadığını ve Trump'ın açıklamalarının enerji piyasalarının kötü durumunu düzeltmeye yönelik "psikolojik operasyon" olduğunu savundu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da Trump'ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı ve sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'in içine saplandığı bataklıktan kurtulmak için kullanılıyor." dedi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre ise Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, bazı dost ülkeler aracılığıyla ABD'nin mesajlarını aldıklarını ancak müzakere yapılmadığını belirtti.

Bekayi, "İran'ın savaşın sona erdirilmesi ile ilgili şartları ve Hürmüz Boğazıyla ilgili tavrı hiç değişmedi." dedi.

Analistler, İranlı yetkililerin ABD ile müzakere yapıldığını yalanlamasına karşın, Orta Doğu'daki tansiyonun düşebileceğine yönelik beklentilerle piyasalarda risk iştahının arttığını söyledi.

Herhangi bir rahatlama rallisinin kalıcı olabilmesi için, jeopolitik cephede somut adımların atılması gerektiğini vurgulayan analistler, yatırımcıların gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğini kaydetti.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 23.10 itibarıyla yüzde 12,6 azalarak 99,63 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 9,6 azalışla 88,61 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de inşaat harcamaları ocakta aylık yüzde 0,3 düşüş gösterdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, 2026 sonuna kadar faiz oranlarının düşebileceği konusunda iyimser olduğunu, ancak enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru gittiğine dair kanıt görmesi gerektiğini söyledi.

Goolsbee, Orta Doğu'daki gelişmelerin Fed'in planına engel olduğuna işaret etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran da Fed'in savaşa ilişkin kısa vadeli değerlendirmelere dayanarak politika belirlememesi gerektiğini kaydetti.

Miran, para politikası görünümünü değiştirmeden önce, tüm bilgileri beklemeleri gerektiğinin altını çizerek, Fed'in geleneksel olarak petrol şoklarını göz ardı ettiğini belirtti.