Gazeteci ve siyasetçi Barış Yarkadaş, sosyal medya üzerinden Şaban Sevinç’e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu’nun görev almasıyla ilgili yayılan bir iddiayı “bilerek ve isteyerek yalan” olarak nitelendirdi.

YENİ ŞAFAK’I HEDEF ALDI

Yarkadaş paylaşımında, iddianın kaynağının Yeni Şafak olduğunu belirterek, “Sokaktaki herhangi birini çevirip sorsan ‘Buna sadece Şaban inanır’ derler” ifadelerini kullandı.

Yarkadaş, Kılıçdaroğlu’nun kendisine görev gelmesi halinde kabul edeceğini vurguladı.

'ÖZDİL'E BİLE TAHAMMÜL EDEMİYORSUNUZ'

İki yılda partide yaşanan gelişmelere de dikkat çeken Yarkadaş, medyada yayılan yalan ve manipülasyonlara karşı tepki gösterdi.

“Hala yalandan, dolandan ve manipülasyondan medet umuyorsunuz” dedi.

Yarkadaş, gazeteci Yılmaz Özdil’in bir gerçeği dile getirdiği için maruz kaldığı tepkilere de değinerek, “İstiyorsunuz ki herkes sizin yalanlarınızı tekrarlasın” yorumunu yaptı.