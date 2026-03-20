Ankara’da hafta sonu gerçekleştirilecek etkinlik sebebiyle sürücüler için önemli bir trafik düzenlemesi hayata geçiriliyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, Tuzluçayır Meydanı’nda gerçekleştirilecek program kapsamında bazı ana arterler ve bağlantı yolları geçici olarak araç trafiğine kapatılacak.

ETKİNLİK SAATİ ÖNCESİ TEDBİRLER BAŞLIYOR

Şehirde yarın saat 15.00’te başlayacak etkinlik öncesinde güvenlik ve ulaşım planlaması çerçevesinde önlemler erken saatlerde devreye alınacak. Saat 13.00 itibarıyla belirlenen güzergâhlarda araç geçişine izin verilmeyecek. Yetkililer, sürücülerin alternatif yolları tercih etmeleri ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?

Alınan karar doğrultusunda, Tuzluçayır çevresindeki birçok cadde ve sokak çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Buna göre:

Süleyman Ayten Caddesi’nin, Natoyolu Caddesi ile Okullar Caddesi arasında kalan bölümü tamamen araç trafiğine kapalı olacak.

Natoyolu Caddesi’nin, Süleyman Ayten Caddesi ile 670. Sokak arasındaki kesimi ve bu bölgeye bağlanan tüm yollar ulaşıma kapatılacak.

Muhtar Gani Pilavcı Caddesi’nin, Süleyman Ayten Caddesi ile 300. Sokak arasında kalan kısmında da araç geçişine izin verilmeyecek.

Belirtilen güzergâhlara açılan tüm cadde ve sokaklarda çift yönlü trafik tamamen durdurulacak.

SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF GÜZERGÂH UYARISI

Yetkililer, söz konusu düzenlemenin trafik akışını doğrudan etkileyeceğini belirterek sürücülere alternatif güzergâhları kullanmaları yönünde çağrıda bulundu. Özellikle öğle saatlerinden itibaren bölgede yoğunluk yaşanabileceği ifade edilirken, toplu taşıma kullanımının tercih edilmesi önerildi.

Trafik akışının etkinlik sona erdikten sonra kademeli olarak normale dönmesi bekleniyor.