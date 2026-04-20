Arnavutluk’ta düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda ilk güne Türk sporcular damga vurdu. Gözler ise bir kez daha efsane isim Rıza Kayaalp’in üzerindeydi.

RIZA KAYAALP YARI FİNALDE

Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda son 16 turunda Ermeni rakibi Albert Vardanyan’ı 4-0 öndeyken 78 saniyede tuşla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Milli sporcu, çeyrek finalde Dünya Güreş Birliği takımında yer alan Rus rakibi Marat Kamparov ile karşılaştı.

Kayaalp, 1-1 sona eren mücadelede ilk puanı alan taraf olduğu için adını yarı finale yazdırdı.

TARİHİ REKOR İÇİN MİNDERE ÇIKACAK

Rıza Kayaalp’in finale yükselmesi halinde yarın tarihi bir fırsat doğacak.

Milli güreşçi, 13’üncü Avrupa şampiyonluğunu kazanması durumunda Rus efsane Aleksandr Karelin ile paylaştığı rekorun tek sahibi olacak.

Bu başarı gerçekleşirse Rıza Kayaalp adını güreş tarihine bir kez daha altın harflerle yazdıracak.

KEREM KAMAL DA DURDURULAMADI

Kerem Kamal, 63 kiloda önce Maksym Liu’yu 10-0 teknik üstünlükle geçti.

Ardından çeyrek finalde Azerbaycanlı Ziya Babashov’u 8-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

ÖMER HALİS’TEN NET GALİBİYET

Ömer Halis Recep ise 55 kiloda çeyrek finalden başladığı turnuvada İtalyan Adalberto Minazzi’yi 10-0 teknik üstünlükle yenerek son dört arasına kaldı.

DİĞER SONUÇLAR

77 kiloda mücadele eden Ahmet Yılmaz çeyrek finalde elendi.

87 kiloda yer alan Doğan Kaya da son olimpiyat şampiyonuna mağlup oldu.