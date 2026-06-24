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Kaynak: İHA

Trabzon’un Of ilçesine bağlı Eskipazar Mahallesi'nde sahil şeridinde yürüyüşe çıkan Dilek Ayaz, kıyıda yaralı bir karabatak gördü. Hayvanın yanına yaklaşan Ayaz, kuşun kanat kısmına bir balık ağı kancasının saplandığını fark ederek hemen müdahalede bulundu.

Yaralı hayvanın daha fazla acı çekmesini önlemek isteyen duyarlı vatandaş, cebindeki çakmağı kullanarak kancayı dikkatlice yerinden çıkarmaya çalıştı. Ayaz, operasyon anını cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde kuşu sakinleştirmek için "Kurtaracağım seni" diyerek yaklaşan kadının, korkuya kapılan karabatak tarafından parmağından ısırıldığı anlar yer aldı.

Uğradığı hamle karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan Ayaz, kuşa esprili bir dille sitem etti. Karabatağa yönelik samimi tepkilerini gizleyemeyen Ayaz, kayıtta şu ifadeleri kullandı:

"Canım, o kadar balık kancasını aldım senden ama senin yaptığına bak, beni ısırdın. Ben onun hayatını kurtardım, o beni ısırdı. Aşk olsun."

Kuşun yabani olması ve korkması nedeniyle bu tepkiyi verdiğini belirten Dilek Ayaz, yaşadığı talihsizliğe rağmen karabatağı kancadan tamamen özgürleştirmeyi başardı. Sosyal medya platformlarında paylaşılan kurtarma anları ve ikili arasındaki güldüren diyaloglar kısa sürede kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.