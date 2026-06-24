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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) gerçekleştirdiği 2026-YKS soruları, sosyal medyada "akademiklink" adıyla bilinen Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara tarafından yapay zekaya çözüldü. Tüm sınavda yalnızca 11 yanlış yapan yapay zekanın, önceki senelere göre net sayısını yükseltmesi gözden kaçmadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS), 21 Haziran günü uygulanan Yabancı Dil Testi (YDT) ile son buldu. Temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının aynı gün içinde ÖSYM'nin web sitesinde yayımlanmasıyla, milyonlarca aday için heyecan dolu bir bekleyiş süreci başladı. Toplam 2 milyon 425 bin 628 kişinin başvuru yaptığı sınavın ardından öğrenciler, soruların genel olarak kolay olduğunu fakat bilhassa matematik testinde güçlük çektiklerini dile getirdi.

Sınavın tamamlanmasından sonra, sosyal medyada "akademiklink" ismiyle tanınan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara dikkat çekici bir çalışmaya imza attı. Prof. Dr. Özkara, 2026-YKS sorularını yapay zeka modellerine aktararak sistemin bu soruları cevaplamasını sağladı.

CLAUDE "NAZLI" DAVRANDI, GEMINI 11 HATA YAPTI

Çalışmasına dair ayrıntıları aktaran Özkara, yapay zeka modelleri arasında yer alan Claude'un bu deneme sırasında "biraz nazlı" bir tutum sergilediğini ve soruları cevaplarken yavaş kaldığını ifade etti.

Gemini modelinin ortaya koyduğu performansı ve cevaplarını kontrol eden Özkara, bu yapay zekanın sınav genelinde toplamda 11 yanlış yaptığını tespit etti.

Gerçekleştirilen testin ardından Gemini'nin ders bazındaki soru dağılımı ve sonuçları ise şöyle şekillendi:

Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Türkçe: 1 yanlış

Sosyal Bilgiler: 1 yanlış

Matematik: 5 yanlış

Fen Bilimleri: Yanlış yok

Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1 ve Matematik: Sıfır yanlış

Fen Bilimleri: 4 yanlış

NET SAYISINI ARTIRDI

Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, yapay zekanın geçmiş yıllardaki YKS performans verilerini de karşılaştırmalı olarak paylaştı. Gelişen teknolojiyle birlikte yapay zekanın sınav başarısındaki yükseliş dikkat çekti. Özkara'nın aktardığı verilere göre yapay zeka; 2024 yılında toplam 124.25 net, 2025 yılında 197.5 net elde ederken, 2026 yılındaki sınavda ise başarısını belirgin bir şekilde artırarak toplamda 266.25 nete ulaşmayı başardı.