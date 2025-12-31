

IŞİD’in Horasan koluna yönelik operasyonlar sonrası örgütün profilini çıkarmaya yönelik önemli tespitler yapıldı.

Örgütün klasik IŞİD yapılanmasından farklı olarak gençlere yoğunlaştığı ve sosyal medyayı yaygın olarak kullandığı yapılan tespitlerin başında geliyor.

2023 yılında IŞİD’in Horasan koluna yönelik yapılan operasyonda tutuklanan Orhan İbrahim adlı kişinin iste uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı.

Orhan İbrahim annesi Mardinli babası Suriye Kamışlılı bir ailede dünyaya geldi. Annesinin Türk vatandaşı olmasından dolayı kendisi de Türk vatandaşı oldu. 2022 yılında Sabira Muhammed adlı kadınla dini nikahla evlendi. Güvenlik güçlerinin yaptığı tespitlere göre Horasan örgütünün Türkiye’deki unsurlarına para transferlerinden sorumluydu.

IŞİD’le olan bağını reddetmesine rağmen ilişkide olduğu çevre bu kesimlerden oluşuyordu. Sık sık yurtdışına da giden Orhan İbrahim Tunus ve Cezayir’e ticaret için gittiğini söyledi. Orhan İbrahim Yunanistan’a da gitmişti. Orhan İbrahim Yunanistan’dan uyuşturucu kullandığı için deport edildiğini ifade etti.

YENİ NESİL ÇETTELERLE BENZER ÖZELLİK

Yalova baskınında öldürülen IŞİD’li Zafer Umutlu da klasik IŞİD üyelerinden farklı olarak sosyal medyayı aktif olarak kullanıyordu. Yaptığı paylaşım farklı kesimlerden kişiler tarafından beğenilirken, takip ettiği kişilerin de farklı kesimlerden oluştuğu görüldü. Bu durum yeni nesil çetelerdeki duruma benziyor. Yeni nesil çetelerde de eski suç örgütlerinin tersine homojen bir yapı yerine, birçok zıt görüşten kişinin bir araya geldiği dava dosyalarında görülmüştü.



SÜLEYMANCILARIN YURDUNA YERLEŞTİRDİ

IŞİD üyelerinin Türkiye’deki cemaat ve tarikatlara ait yurt ve kuran kurslarını da bildiği Horasan örgütünden tutuklanan Tacik Abdülmalik Boboev’in ifadesinden öğreniyoruz. Bu yurtlardan biri Süleymancılara ait olduğunu Abdülmelik Boboev söyledi. Boboev’in ifadesi iddianamede şöyle anlatıldı:

“29.08.2001 tarihinde Tacikistan’da doğduğunu, lise eğitimini tamamladıktan sonra 2019 yılında legal yollarla ilimize geldiğini, ardından üniversite hazırlıkları için Trabzon iline gittiğini, bir yıl kaldıktan sonra Gümüşhane Üniversitesi’ni kazandığını, yaklaşık 1,5 yıl Gümüşhane ilinde kaldıktan sonra üniversite kaydını silerek ilimize çalışmaya geldiğini, ilimizde değişik tekstil işlerinde çalıştığını, 2022 yılının yedinci ayında ailesini görebilmek için Tacikistan’a geri döndüğünü, ülkesinde bir ay kaldıktan sonra legal yollardan ilimize tekrardan geldiğini, ilimizde tekstil işlerinde çalışmaya devam ettiğini, 5525… numaralı GSM hattını kullandığı, ayrıca kendi adına kayıtlı başka bir GSM hattının ise abisi tarafından kullanıldığını, DEAŞ terör örgütü hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını, Somon Zokirzoda’nın Tackistan’dan çocukluk arkadaşı olduğunu, arkadaşına Halit diye seslenildiğini, Somon’un 2022 yılının Ramazan ayında Instagram üzerinden kendisine medrese okumak istediği şeklinde mesaj attığını, bir müddet sonra yanına geldiğini, kendisine bir kuran öğretecek bir yer bilip bilmediğini sorduğunu, bunun üzerine Somon’u ilimiz Kazlıçeşme mevkiinde bulunan Süleymancılara ait Kuran kursuna götürdüğü, Somon’un Süleymancıların Çırçır Mahallesinde bulunan yurtta bir hafta kaldıktan sonra burayı beğenmeyerek tekrar yanına geldiğini ve birlikte yaşadıklarını, Somon’un bir ay ilimiz Laleli mevkiinde bulunan restoranda çalıştığını, daha sonra kendisine bir Kuran Kursu/medrese bulduğunu söyleyerek yanından ayrıldığını, aradan 1-2 ay sonra tekrardan yanına gelerek temelli olarak yerleştiğini (…)”