31 Aralık 2025 Çarşamba
İstanbul
MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine 'Takipçin az, adam gör!' tepkisi fırtına kopardı

MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı

Bedri Usta'nın Kalamış şubesinde 4 bin TL'lik adisyon paylaşan müşteriye verdiği "Senin takipçin az, paylaşayım da ADAM gör" yanıtı büyük tepki çekti. Ticaret Bakanlığı denetim başlattı, haksız fiyat artışı iddialarını inceledi ve idari yaptırım uyguladı.

MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 1

Bedri Usta'nın Kalamış şubesinde 4 bin TL'lik adisyon paylaşan müşteriye "Senin takipçin az, paylaşayım da ADAM gör" yanıtı vermesi büyük tepki topladı.

MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 2

Ticaret Bakanlığı, şikayetler üzerine restoranda denetim başlattı ve haksız fiyat artışı iddialarını incelemeye aldı.

MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 3

Bedri Usta restoranlarının sahibi Bedrettin Aydoğdu, sosyal medyada işletmesinin fiyatlarına tepki gösteren bir müşteriye sert çıkmış ve "Senin takipçin az, paylaşayım da ADAM gör” sözlerini kullanmıştı.

MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 4

Bedri Usta restoranlarının sahibi Bedrettin Aydoğdu, sosyal medyada işletmesinin fiyatlarına tepki gösteren bir müşteriye sert çıkmış ve "Senin takipçin az, paylaşayım da ADAM gör” sözlerini kullanmıştı.

MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 5

Sosyal medyada fenomen haline gelen ve Türkiye'nin en tanınmış kebapçıları arasında yer alan 'Bedri Usta' lakaplı Bedrettin Aydoğdu, Instagram paylaşımıyla Ticaret Bakanlığı'nın radarına girdi.

MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 6

ADİSYON TARTIŞMASI DENETİMLE BİTTİ

Bir müşteri, Bedri Usta'nın Kalamış şubesinde yediği yemeğin ardından paylaştığı adisyonla Bedrettin Aydoğdu'nun ağır tepkisini çekti.

MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 7

Müşteri, paylaşımında fiyatlara isyan ederek şu ifadeleri kullandı: "Sadece yemek ve kuver: 3.600 TL. Kapıda ödediğimiz 400 TL vale ücretini de ekleyince, 2 saatlik bir yemeğin maliyeti tam 4.000 TL. Evet, yanlış duymadınız. Üç kişi (biri bebek sayılır), alkolsüz bir akşam yemeği.

MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 8

Bir lahmacunun 290 TL, bir çorbanın 380 TL olduğu yerde, o parayı yemek yerine geleceğe yatırmak artık bir tercih değil, zorunluluk. Mekanları severiz, esnaf kazansın isteriz ama ipin ucu kaçtı.

MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 9

"BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ"

X platformunda binlerce yorum alan paylaşımın ardından Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin restoranda denetim yaptığını duyurdu.

MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 10

Denetimlerde Fiyat Etiket Yönetmeliği'nin 'etiketlerin, fiyat listelerinin ve tarifelerin yanıltıcı olmaması' maddesine aykırı durumlar tespit edildiği için işletmeye idari yaptırım uygulandı. Tespit edilen aykırılıklar Haksız Fiyat Artışı Kurulu'na sevk edildi.

MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 11

'SENİN TAKİPÇİN AZ, PAYLAŞAYIM DA ADAM GÖR'

Bakanlık denetimlerinden sonra şikayete konu paylaşımı alıntılayan Bedri Usta, "“Senin takipçin az, paylaşayım da ADAM gör” sözleriyle karşılık verdi.

MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 12

Bu tepki çeken paylaşımın ardından Bedrettin Aydoğdu, Instagram'da video yayınlayarak şöyle dedi: ”Bugün twitter'da (X) gündem oldum diye dükkanda yer yok maşallah. İğne atsam yere düşmüyor. Millet neyin ne olduğunu biliyor"

MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 13

BEDRİ USTA KİMDİR?

Bedri Usta, asıl adı Bedrettin Aydoğdu olan ünlü kebap ustası ve restoran zinciri sahibidir. 1970'te Mardin'in Altıyol (Midyat) köyünde doğdu, 7 yaşında ailesiyle Adana'ya göç etti.

MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 14

Çocuk yaşta kebapçılığa başlayarak "Doğuştan Kebapçı" lakabını aldı. Zorlu hayat mücadelesinin ardından sokak tezgahından kendi markasını kurdu.

MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 15

İstanbul'da köprü altında yatmak zorunda kaldığı dönemler geçirdi, 14 yaşında evlendi ve azmiyle başarıya ulaştı.

MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 16

MasterChef Türkiye'ye birden fazla kez konuk oldu, 2022'de "Ustalıkla Pişer Hayat" adlı otobiyografik kitabını yayımladı. Sosyal medyada fenomen bir isimdir (Instagram: @bedriustaa).

MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 17

Bedri Usta restoranları ağırlıklı olarak İstanbul'da yer alır ve Adana kebabı ile ocakbaşıyla ünlüdür.

MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 18

Başlıca şubeler:

• Kalamış Ocakbaşı → Kadıköy, Fenerbahçe, Münir Nurettin Selçuk Cd. No:52

• Suadiye Ocakbaşı → Kadıköy, Suadiye

• Çiftehavuzlar Pide & Lahmacun → Kadıköy, Göztepe, Bağdat Cad.

• Kızıltoprak Meze → Kadıköy, Feneryolu, Bağdat Cad.

• Akbatı → Esenyurt, Akbatı AVM

MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 19

• İstwest → Bahçelievler, İstwest AVM zincirde 10'dan fazla şube bulunur; bazı kaynaklar Bodrum ve yurt dışı planlarından söz etse de güncel olarak çoğunlukla İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasındadır.

MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 20
MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 21
MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 22
MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 23
MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 24
MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 25
MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 26
MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 27
MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 28
MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 29
MasterChef Bedri Usta'ya bakanlık incelemesi: Müşterisine ‘Takipçin az, adam gör!’ tepkisi fırtına kopardı - Resim: 30
