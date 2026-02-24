Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 14 aylık bir bebek ile babasına yönelik gerçekleştirilen saldırı kamuoyunda büyük tepki yarattı. Olayın ardından İçişleri Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı.

MUSTAFA ÇİFTÇİ'NİN İLK TALİMATOI

Bakanlık açıklamasında, saldırının tüm boyutlarıyla aydınlatılması amacıyla mülkiye ve jandarma müfettişlerinin görevlendirildiği belirtildi. İncelemenin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla başlatıldığı kaydedildi.

“HİÇBİR ŞİDDETE MÜSAMAHA YOK”

Açıklamada, devletin vatandaşların huzur ve güvenliğini hedef alan hiçbir girişime göz yummayacağı vurgulandı. Özellikle çocuklara yönelik şiddetin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde en güçlü şekilde karşılık bulacağı ifade edildi.

YARALILARA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İçişleri Bakanlığı, saldırıda yaralanan baba ve bebeğe acil şifalar dileyerek, sürecin titizlikle takip edileceğini kamuoyuna duyurdu.