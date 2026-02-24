Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre; Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yağış bekleniyor. Ayrıca Çorum, Amasya, Batman ve Siirt çevrelerinde de yağış görülecek.

Yağışlar, genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde olurken, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yoğun kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski ve kar erimesi tehlikesi bulunuyor. Yetkililer, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istiyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Bu durum özellikle yüksek kesimlerde kar erimesi riskini artırıyor.

RÜZGÂR HAFİF, ZAMAN ZAMAN ORTA KUVVETTE

Rüzgârın, güney ve batı yönlerden genellikle hafif, yer yer orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

İstanbul: 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak

İzmir: 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

Ankara: 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimleri kar yağışlı