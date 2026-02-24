"İmalat Sanayi Finansmanı ve İstihdamı Koruma Programı İmza Töreni", Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katılımıyla, KOSGEB Konferans Salonu'nda yapıldı.
KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor: Bakan Kacır açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "KOBİ'lerimiz ve büyük ölçekli firmalarımız, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı 50 milyon liraya kadar krediye, 6 ayı anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli uygun koşullarda erişebilecek" sözlerini sarf etti.Derleyen: Baran Yalçın
Türkiye'yi 23 senede inşa edilen gelişmiş üretim altyapısı sonucunda dünyanın önde gelen üretim merkezleri arasına taşıdıklarını belirten Kacır, imalat sanayisinde katma değeri 41 milyar dolardan 241 milyar dolara çıkarttıklarını, geniş ürün yelpazesi, esnek üretim kabiliyetleri, lojistik avantajlar, AR-GE ve katma değeri önceleyen adımlarla 2002 yılında 36 milyar dolar olan yıllık ürün ihracatını 273 milyar dolara çıkardıklarının altını çizdi.
Kacır, tüm imalat sanayi firmalarının yararlanması için bankalarla düzenledikleri 100 milyar lira büyüklüğündeki finansman programının ayrıntılarına dair açıklamalarda bulundu.
‘KOBİ’LERİMİZ 50 MİLTON LİRAYA KADAR KREDİYE ERİŞEBİLECEK’
Kacır, "KOBİ'lerimiz ve büyük ölçekli firmalarımız, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı 50 milyon liraya kadar krediye, 6 ayı anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli uygun koşullarda erişebilecek, finansman maliyeti yüzde 33'e kadar düşecek.
Finansman programı kapsamında KOBİ'lerimize kefalet desteği sunacağız. Yine finansman programındaki önemli bir destek unsurumuz da doğrudan 3 bin 500 lira maaş desteğinden yararlanamayan sektörlerimizdeki firmalara yönelik olacak.
Emek yoğun 4 sektör dışındaki imalat sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin, 2025 Kasım-Aralık ortalama istihdam düzeylerini koruma taahhüdü karşılığında, kullandıkları kredilerde finansman maliyetinin 10 puanını KOSGEB karşılayacak. Böylelikle yıllık finansman maliyeti, yüzde 23'e kadar düşmüş olacak. Bu kapsamlı finansman programına işletmelerimiz, mart ayı başından itibaren başvurabilecek. Protokol imzaladığımız bankaların yapacağı kredi değerlendirme süreçlerinin ardından, tahsis edilen finansmana kolaylıkla erişilebilecek” dedi.