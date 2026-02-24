KOBİ'lere 50 milyon liraya kadar kredi desteği geliyor: Bakan Kacır açıkladı

‘KOBİ’LERİMİZ 50 MİLTON LİRAYA KADAR KREDİYE ERİŞEBİLECEK’

Kacır, "KOBİ'lerimiz ve büyük ölçekli firmalarımız, bir aylık istihdam maliyetleriyle orantılı 50 milyon liraya kadar krediye, 6 ayı anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli uygun koşullarda erişebilecek, finansman maliyeti yüzde 33'e kadar düşecek.