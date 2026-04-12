Osmaniye’de polisin dikkati sayesinde gerçekleştirilen operasyonda, yabancı plakalı bir aracın yakıt deposuna gizlenmiş yaklaşık 49 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan İran uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAKIT DEĞİL, ZEHİR DEPOLAMIŞLAR

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü titiz saha çalışmaları sırasında şüpheli görülen yabancı plakalı bir aracı takibe aldı. Uygulama noktasında durdurulan araçta, narkotik dedektör köpeklerinin de desteğiyle detaylı arama yapıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda, aracın yakıt deposu içerisine özel bir düzenekle gizlenmiş tam 48 kilo 750 gram sıvı metamfetamin bulundu.

YÜKLÜ MİKTARDA NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonun devamında araç içerisinde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 605 TL nakit paraya da el konuldu. Emniyet güçleri, uyuşturucu şebekesinin rotasını ve bağlantılarını deşifre etmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

İRAN UYRUKLU ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından araç sürücüsü olan İran uyruklu H.P., ele geçirilen uyuşturucu miktarının yoğunluğu göz önünde bulundurularak tutuklanarak cezaevine gönderildi.