Usulsüz yöntemlerle yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırdığı iddia edilen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 105 kişi hakkında dava açıldı.

İddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü “suçtan zarar gören”, 105 kişi ise “sanık” olarak yer aldı.

Medet Anli

Operasyon 2025’te yapılmıştı

Soruşturma kapsamında İstanbul Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 Eylül 2025’te Türkiye genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt lideri olduğu öne sürülen Medet Anli’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İddianamede, örgütün “göçmen kaçakçılığı”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarını örgütlü şekilde işlediği belirtildi. Usulsüz vatandaşlık işlemleri nedeniyle 144 milyon 300 bin dolar döviz girişi kaybına ve kamu zararına yol açıldığı öne sürüldü.

“Babatak” adı verilen yöntem

Savcılık, örgütün hayali gayrimenkul satışlarıyla vatandaşlık sağladığını ve bu yönteme kendi aralarında “Babatak” adını verdiklerini belirtti.

İddianamede, satış işlemlerinde kağıt üzerinde para transferi yapılıyormuş gibi gösterildiği, vatandaşlık için gerekli süre geçtikten sonra ise taşınmazların ilk sahibine veya örgüte yakın kişilere geri verilmesini garanti altına alan taahhüt senetleri düzenlendiği anlatıldı.

Bu şekilde, vatandaşlık şartı olan yatırım gerçekleşmiş gibi gösterilmesine rağmen gerçek döviz girişinin sağlanmadığı ifade edildi.

Yarım milyar liraya yaklaşan işlem hacmi

Dosyada yer alan MASAK raporuna göre şüphelilerin banka dekontu oluşturmak için para çekip yatırdıkları tespit edildi.

Örgüt lideri olduğu öne sürülen Medet Anli ve şirketlerine ait hesaplarda 91 ayrı işlemde toplam 486 milyon 930 bin 946 liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

Para transferi açıklamalarında ise “elden teslim aldığım altın bedeli ve hurda altın” gibi ifadelerin yer aldığı, suçtan elde edilen kazancın altın alımıyla aklanmaya çalışıldığı değerlendirildi.

Satış fiyatları kağıt üzerinde şişirildi

İddianamede 459 ayrı eylemin bulunduğu belirtilirken, değerleri 50 bin ile 70 bin dolar arasında değişen taşınmazların satışının kağıt üzerinde 250 bin doların üzerinde gösterildiği aktarıldı.

Gayrimenkul yatırım şartının 400 bin dolara yükseltilmesinin ardından ise satış rakamlarının hayali biçimde 400 bin doların üstünde gösterildiğinin bilirkişi raporlarıyla tespit edildiği kaydedildi.

Savcılık, örgüt lideri Medet Anli için “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama” suçlarından 22 yıl 4 ay 15 günden 88 yıl 9 aya kadar hapis talep etti.