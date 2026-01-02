Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yabancı plakalı araçların Türkiye'deki kamu-özel işbirliği modeliyle inşa edilen otoyol, köprü ve tünellerdeki geçiş ücretlerinin gümrük kapılarından tahsil edilmesine yönelik uygulamanın başladığını duyurdu.

X platformundan yapılan paylaşımda, '1 Ocak 2026 itibarıyla, yabancı plakalı araçların Türkiye’de Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) modeliyle inşa edilen otoyol, köprü ve tünellerdeki geçiş ücretlerinin gümrük kapılarından tahsil edilmesi uygulaması yürürlüğe girmiştir.' ifadelerine yer verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

1 Ocak 2026 itibarıyla, yabancı plakalı araçların Türkiye’de Kamu-Özel İş Birliği (KÖİ) modeliyle inşa edilen otoyol, köprü ve tünellerdeki geçiş ücretlerinin gümrük kapılarından tahsil edilmesi uygulaması yürürlüğe girmiştir.

Yabancı plakalı araç sahipleri; Geçiş ücretlerini zamanında ödeyebilmek için gümrük girişlerinden HGS kartı temin edebilir, Ödemelerini http://kgm.gov.tr adresinde yer alan “İhlalli Geçiş Sorgulama ve Ödeme” bağlantısı üzerinden veya ilgili otoyolun resmî internet sitesinde plaka bilgisi girerek gerçekleştirebilir.

Ödenmeyen geçiş ücretleri, Türkiye’den çıkış esnasında gümrük kapılarında tahsil edilmektedir.