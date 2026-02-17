İngiltere Federasyon Kupası’nda (FA Cup) 5. tur kura çekimi tamamlandı. Ryan Reynolds ve Rob McElhenney’in sahibi olduğu Wrexham AFC, Premier Lig temsilcisi Chelsea ile eşleşti. Galler ekibi, dev rakibini 7 Mart’ta sahasında konuk edecek.

HUGH JACKMAN'DAN RYAN REYNOLDS'A: 'İSTEDİĞİN BUYDU'

Kura çekimini arkadaşı Hugh Jackman ile birlikte takip eden Ryan Reynolds, eşleşmeyi öğrendiği anı sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü oyuncu videoda, “Bir dakika… Chelsea’yi evimizde mi ağırlıyoruz?” diyerek şaşkınlığını dile getirdi. Jackman ise “İstediğin buydu!” sözleriyle Reynolds’a yanıt verdi.

REYNOLDS’TAN PAYLAŞIM

Reynolds, paylaşımına “Chelsea at the Racecourse!” (Chelsea Racecourse'ta) notunu düştü. Jackman da gönderiye yaptığı yorumda esprili bir şekilde, “Ona ne olmasını istediğini ben mi söylüyorum? Delilik.” ifadelerini kullandı.

Chelsea at the Racecourse! Holy crap 🔴⚔️🔵 pic.twitter.com/aC8EnLCZEl — Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 16, 2026

WREXHAM’IN FA CUP GEÇMİŞİ

FA Cup’ta bugüne kadar şampiyonluk yaşayamayen Wrexham, organizasyonda iki kez çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi. 1973-74 ve 1996-97 sezonlarında son sekiz takım arasına kalan Galler temsilcisi, Reynolds ve McElhenney döneminde ise iki kez dördüncü tura ulaştı.

2021 yılında 2 milyon sterlin karşılığında kulübü satın alan Hollywood ortakları, Wrexham’ı dünya çapında tanınan bir marka haline getirdi. Chelsea eşleşmesi, kulüp tarihinin son yıllardaki en dikkat çekici mücadelelerinden biri olarak görülüyor.