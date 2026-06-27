Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Twente, uzun süredir gündeminde bulunan Wout Weghorst transferini resmen tamamladı.

Hollanda temsilcisi, 32 yaşındaki tecrübeli santrfor ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

RESMİ İMZA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, milli futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza attığı ve yeni sezonda Twente forması giyeceği belirtildi.

KARİYERİNDE ÖNEMLİ KULÜPLERDE OYNADI

Kariyerinde AZ Alkmaar, Wolfsburg, Burnley, Beşiktaş, Manchester United ve Ajax gibi önemli kulüplerin formasını giyen Wout Weghorst, tecrübesiyle Twente'nin hücum hattına önemli katkı sağlaması beklenen isimler arasında yer alıyor.

Twente, deneyimli golcüyle birlikte yeni sezonda hem ligde hem de Avrupa kupalarında iddialı bir kadro oluşturmayı hedefliyor.