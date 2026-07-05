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Kaynak: AA

Wimbledon'da üçüncü tur karşılaşmaları tenis tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşattı. Günün en dikkat çeken sonucu ise kadınlarda Iga Swiatek'in turnuvaya veda etmesi oldu.

SWİATEK'E EALA ENGELİ

Dünya 3 numarası Iga Swiatek, Filipinli raket Alexandra Eala'ya 7-6 ve 6-2'lik setlerle mağlup olarak Wimbledon'a üçüncü turda veda etti. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Polonyalı tenisçinin elenmesi büyük sürpriz olarak değerlendirildi.

ZVEREV HATA YAPMADI

Tek erkeklerde dünya 3 numarası Alexander Zverev ise ABD'li Marcos Giron'u 6-2, 7-6 ve 6-4'lük setlerle mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

SON 16 BİLETİNİ ALDI

Alman raket, rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun ortaya koyarak Wimbledon'da yoluna kayıpsız devam etti ve şampiyonluk iddiasını sürdürdü.