Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcı deneyimini zenginleştirmek adına çıkartma sistemine ses desteği getirmeye hazırlanıyor. Android beta sürümünde ortaya çıkan yeni Özellikle birlikte kullanıcılar, oluşturdukları sabit görsellere kendi seslerini kaydedebilecek ya da cihazlarındaki hazır ses dosyalarını ekleyebilecek. En fazla 10 saniye uzunluğunda olabilecek bu sesli çıkartmalar, sohbet içerisindeki özel simgeye dokunularak dinlenebilecek.

VİDEOLARDAKİ SESLER OTOMATİK KULLANILABİLECEK

Geliştirilen sistem, videolardan üretilen hareketli çıkartmaları da kapsayacak. Hareketli çıkartmalarda, kaynak videonun ilk 5 saniyelik ses bölümü otomatik olarak çıkartmaya dahil edilebilecek. Dileyen kullanıcılar bu sesi kendi kaydettikleri sesle değiştirebilecek. Şirket ayrıca çıkartmaların etrafındaki kenarlıkları kaldırmaya imkan tanıyan sadeleştirilmiş bir görünüm seçeneği üzerinde de çalışıyor.

SOHBET EKRANINDA İKİ SATIRLI YENİ TASARIM

WhatsApp'ın test ettiği bir diğer önemli yenilik ise sohbet ekranındaki mesaj yazma alanında gerçekleşiyor. Mevcut tek satırlı düzenin aksine, yeni tasarımda mesaj metni kutusu üst satıra taşınırken, dosya ekleme ve diğer araç simgeleri alt satıra konumlandırılıyor. İki satırlı bu yeni arayüzün yazma alanını genişletmesi ve kısayollara erişimi kolaylaştırması hedefleniyor. Geliştirme aşamasındaki özelliklerin genel kullanıma sunulacağı tarih ise henüz netlik kazanmadı.