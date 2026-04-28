Zelenskiy, söz konusu geminin Hayfa limanında boşaltılmaya hazırlandığını belirterek, “İsrail makamları, ülkenin limanlarına hangi gemilerin ve hangi kargoların geldiğini bilmek zorunda” ifadelerini kullandı.

Çalıntı malların satın alınmasının hukuki sorumluluk doğurduğunu vurgulayan Zelenskiy, bunun özellikle savaş koşullarında daha hassas bir konu olduğuna işaret etti.

“RUSYA İŞGAL BÖLGELERİNDEN TAHIL İHRAÇ EDİYOR” İDDİASI

Ukrayna yönetimi, Rusya’nın işgal ettiği bölgelerden yasa dışı şekilde tahıl topladığını ve bunu uluslararası piyasalara sattığını savunuyor. Zelenskiy, bu tür işlemlerin uluslararası hukuk ve ilgili ülkelerin yasalarını ihlal ettiğini belirtti.

YAPTIRIM HAZIRLIĞI SİNYALİ

Zelenskiy, söz konusu sevkiyatlara karşı yeni adımlar atacaklarını belirterek, çalıntı olduğu iddia edilen tahılı taşıyanlar ve bu ticaretten kazanç sağlayanları kapsayan bir yaptırım paketi üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

ANDRİİ SYBİHA: İSRAİL BÜYÜKELÇİSİ ÇAĞRILDI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha da geminin Hayfa’ya ulaşmasının ardından İsrail’in Kiev Büyükelçisi Michael Brodsky’nin Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını duyurdu.

KİEV’DEN DİPLOMATİK MESAJ: “İLİŞKİLER ZARAR GÖRMESİN”

Zelenskiy, Ukrayna’nın müttefikleriyle işbirliğine önem verdiğini belirterek, İsrail hükümetinden Ukrayna’ya saygı göstermesini ve ikili ilişkilere zarar verecek adımlardan kaçınmasını beklediklerini ifade etti.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın ekonomik yansımaları sürerken, tahıl sevkiyatları üzerinden yaşanan bu gerilim, uluslararası ilişkilerde yeni bir tartışma başlığı oluşturdu.