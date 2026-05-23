Başakşehir'den 2021-2022 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a katılan ve tarihi Süper Lig şampiyonluğunun mimarlarından olan Edin Visca, yaklaşık 5 yıl sonra bordo mavili kulübe veda etti.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; sezon sonu sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılmaya hazırlanan Visca, Trabzonspor taraftarlarına yönelik yaptığı veda konuşmasında duygusal anlar yaşadı.

“İyi ki geldim bu şehre...



İyi ki birlikte her şeyi yaşadık”



VISCA: 'İYİ Kİ TRABZONSPOR'A GELDİM'

Veda ederken gözyaşlarını tutamayan Edin Visca şu ifadeleri kullandı:

"Hem hüzün hem mutluluk hissediyorum. 5 yıl boyunca burada neler neler yaşadık. Öncelikle harika bir yıl geçirdik. Şampiyonluk, o maçlar, stattaki atmosfer... Şimdi her şey böyle kafamda fotoğraf gibi canlanıyor. Üzgünüm ama diğer taraftan çok mutluyum. Bunu Trabzonspor’da, insanlarla beraber yaşadığım için gururluyum. İyi ki Trabzonspor’a geldim.

'ÇOK DUYGUSAL BİR İNSANIM'

Çocuklarım büyüyünce tek tek anlatacağım. Futbolda hayat belki de bunu yaşıyoruz. Burada 3 zor ameliyat geçirdim. Yöneticiler, çalışanlar ve taraftarlar her zaman benim yanımda olduğu için çok teşekkür ediyorum. İyi ki buraya geldim. Çok duygusal bir insanım, hala üzgünüm.

'NE KADAR ÖNEMLİ BİR MAÇ OLDUĞUNU ŞİMDİ FARK EDİYORUM'

O şampiyonluğu hala tekrar tekrar yaşıyorum. Galatasaray maçında attığım golde herkes sahaya girdi. O an farkında değildim ne kadar önemli bir maç olduğunun, şimdi fark ediyorum.

'NASİP OLURSA BELKİ BİR GÜN TEKRAR KARŞILAŞACAĞIZ'

Trabzonspor camiası çok farklı bir camia. Onları çok iyi hissettim. Her şey için onlara teşekkür ediyorum. Bu kadar zor bir veda olacağını hiç düşünmedim. Tekrar söylüyorum, iyi ki geldim.Herkesi seviyorum. Nasip olursa belki bir gün tekrar karşılaşacağız"