Olay, Düzce Üniversitesi Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastanedeki işlemlerinin ardından yola çıkan T.K. yönetimindeki 81 BB 328 plakalı otomobil, virajlı yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç, yaklaşık 20 metre yükseklikten alt kısımda bulunan Teknopark’ın bahçesine düştü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araç içerisinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan T.K., vakit kaybedilmeden Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazanın ardından araçta büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, emniyet güçleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.