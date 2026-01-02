Alman basınında yer alan habere göre, Victor Osimhen, İngiliz bir menajer tarafından Bayern Münih'e önerildi. Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, İngiliz menajere Bayern Münih'in şu anda Osimhen'e ihtiyacı olmadığını açıkça belirtti. Alman devinin Kane'in sezon sonunda ayrılmak istemesi durumunda Osimhen'i gündemine alabileceği ifade edildi.

MÜKEMMEL PERFORMANS

Piyasa değeri 75 milyon Euro olan Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla 57 maça çıkarken 49 gol attı, 7 de asist yaptı. Osimhen’in 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

GALATASARAY'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ

Galatasaray, 27 yaşındaki Nijeryalı forvetini bırakmaya niyetli değil. Yönetim, 150 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.