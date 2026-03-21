Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında vergi denetim süreçlerinde yeni düzenlemeler planlanıyor. Vergi Denetim Kurulu faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, denetim gücünün daha verimli kullanılması ve incelemelerde etkinliğin artırılması hedefleniyor.

İHBARLAR HIZLI DEĞERLENDİRİLECEK

Raporda, idari makamların gereksiz yere meşgul edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla ihbar ve şikayetlerin hızlı ve titizlikle inceleneceği belirtildi.

Bu sayede denetim süreçlerinin daha etkin işlemesi amaçlanıyor.

“E-İZAH” İLE DİJİTAL SÜREÇ

Mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu artırmak için izaha davet müessesesinin güçlendirileceği, bu kapsamda geliştirilen “e-İzah” projesiyle denetim kapasitesinin daha etkin kullanılacağı ifade edildi.

Yeni sistemle birlikte mükelleflerin elektronik ortamda izaha davet edilmesi ve açıklamalarını yine dijital ortamda yapabilmesi sağlanacak.

İNCELEMELERDE AYRIM YAPILACAK

Planlanan düzenlemeye göre, olağan vergi incelemeleri ile suç teşkil eden fiillere yönelik yürütülen incelemeler birbirinden ayrılacak. Bu adımın denetim süreçlerinde daha net ve etkin bir yapı oluşturması hedefleniyor.