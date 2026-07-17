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Kaynak: AA

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı (AN) Jorge Rodriguez, sosyal medya hesabından depremlere ilişkin bir takım paylaşımlarda bulundu.

Felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 101 yükselerek 4 bin 930'a geldiğini kaydeden Rodriguez, yaralı sayısının ise 16 bin 740 olduğunu ifade etti.

Rodriguez, 24 Haziran'da gerçekleşen depremlerden bu yana bölgede 1308 artçı sarsıntının kaydedildiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 24 Haziran'da Venezuela'da 39 saniye arayla 7,2 ve 7,5 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), 26 Haziran'daki açıklamasında, depremlerin doğrudan yol açtığı fiziksel hasarın maliyetini 6,7 milyar dolar olarak belirtilmişti.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede, ölü ve yaralı sayısının artması konusunda endiş olduğu belirtiliyor.