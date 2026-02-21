Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehirdeki temasları kapsamında, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri ağır gören ve kura sonucu Aksaray TOKİ konutlarında ev sahibi olan Seyran ve Murat Yıldırım çiftini ziyaret etti.

Bakan Işıkhan'a ziyaretinde, Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu da eşlik etti.

ERDOĞAN'IN AYAKLI POSTERİ KOYULDU

Bakan Işıkhan'ın ziyaret ettiği evdeki odaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu ayaklı poster pano konuldu. O anlat çekilen fotoğraflar da yer aldı.

Bakan Işıkhan tarafından ziyaret edilen eve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu ayaklı poster konulması sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.