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CHP’ye yönelik mutlak butlan kararının ardından Muharrem İnce “Tek adam rejimine hizmet etmemek için herkesi sakin olmaya davet ediyorum” açıklamasını yapmıştı.

Sosyal medyayı sık kullanan ve CHP’ye yönelik tüm tartışmalarda görüşünü açıklayan Muharrem İnce sessizliğe bürünmüştü.

YENİÇAĞ, 4 Haziran 2026’daki “Kılıçdaroğlu’nun teklifini Muharrem İnce kabul edecek mi?” başlıklı haberinde, Muharrem İnce’nin sessizliğine dikkat çekerek Kemal Kılıçdaroğlu cephesinden bir teklif olabileceğini gündeme getirmişti.

Muharrem İnce’nin sessizliği sürerken sosyal medyada birçok hesaptan “yeniden Cumhurbaşkanın adayı ol” çağrıları dikkat çekiyordu.

Yine Muharrem İnce’nin sessizliği sürerken Özgür Özel’in kurban bayramı arefesinde İzmir’de gerçekleştirdiği mitingle ilgili bir ayrıntı gündeme gelmişti.

Özgür Özel polis baskını sonrası CHP Genel Merkezi’nden çıktıktan sonra mitinglerde kullandığı otobüsü de genel merkezde kalmıştı.

Özgür Özel İzmir mitinginde Muharrem İnce’nin verdiği Memleket Partisi otobüsünü kullanmıştı.

Bu ayrıntı sonrası Özgür Özel cephesinde “Muharrem İnce sessiz ama bizi destekliyor” görüşü hakim oldu.

Sonrasında yaşananlar ise YENİÇAĞ’ı doğruladı.

Muharrem İnce görüşünü açıklamak için kritik virajı bekledi.

Özgür Özel ekibinin Temmuz ayında yeni partiyi ilan etmesi bekleniyor. Bu açıklamaya kısa bir süre kala Muharrem İnce sahneye çıktı.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay’ın sorusunu yanıtlayan Muharrem İnce “Ben partiden ayrılmanın zorluğunu yaşadım” diyerek CHP’de kalacağını Özgür Özel’in kuracağı partiye geçiş yapmayacağını işaret etti.

Muharrem İnce’nin bu açıklamasının ardından Özgür Özel’e yapılan “otobüs jesti” akıllara geldi.

Belli ki Muharrem İnce, Özgür Özel’e verdiği otobüsü geri alıyordu!

2018'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, kurultaydaki delege sisteminden şikâyet ederek CHP'den istifa etmiş ve 2021 yılında Memleket Partisi'ni kurmuştu. 2023 yılında bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olan İnce, seçime kısa bir süre kala adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

Mart 2025'te İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında düzenlenen protestolara destek vererek Saraçhane mitinglerinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanında yer alan İnce, geçen sene CHP'ye geri dönmüştü.

Muharrem İnce’nin CHP’den istifasına neden olan Kılıçdaroğlu olsa da kritik bir ayrıntı var.

2024 yılında Kılıçdaroğlu hedefe konulduğunda Muharrem İnce ona sahip çıkmış ve “sarayın veya dış güçlerin adamı değil” demişti.

Yani, Kılıçdaroğlu’nu başarısız bulan Muharrem İnce onu bir “hain” olarak nitelendirmiyor.

Bu durumda Özgür Özel ekibi yeni partiyi ilan ettiğinde Muharrem İnce de Kılıçdaroğlu ile fotoğraf verir mi, göreceğiz.

Ki, bu ilk fotoğraf da olmaz!

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli’nin babası Fevzi Tunç Türeli için Ankara’da geçen hafta düzenlenen cenaze töreninde Kılıçdaroğlu ile İnce bir araya gelmişti.