Manchester United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Carlos Casemiro, şimdiden transferin gözde isimlerinden biri haline geldi.

Spor X'in haberine göre Al Ittihad’ın yanı sıra MLS ekipleri Inter Miami ve Los Angeles Galaxy de Brezilyalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

34 yaşındaki deneyimli oyuncu için Al Ittihad iddiası daha önce gündeme gelirken, ESPN’in haberine göre Inter Miami ve Los Angeles Galaxy de Casemiro için harekete geçti.

MLS ekiplerinin, sezon sonunda Manchester United’dan ayrılacak Casemiro için henüz resmi teklif sunmadığı ve kontenjanlarının dolu olması nedeniyle transferde zorluk yaşayabileceği belirtiliyor.

SEZON KARNESİ

Manchester United’da bu sezon 30 maçta forma giyen Casemiro, 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.