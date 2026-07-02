Vatikan, Katolik Kilisesi’nin lideri ve Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo’nun rızası alınmadan atama gerçekleştiren 6 din görevlisinin resmen aforoz edildiğini açıkladı.
Diken'de yer alan habere göre, İsviçre’nin Vallese Kantonu’nda faaliyet gösteren ve gelenekçi yapılarıyla tanınan ‘Aziz Papa 10’uncu Pius Rahip Topluluğu’ (Lefebvrianlar), papanın onayı dışında dört yeni piskopos ataması yapmıştı. Bu gelişme üzerine Papa 14’üncü Leo, 30 Haziran tarihinde topluluğun lideri Davide Pagliarani’ye hitaben bir mektup yazmış ve kendilerine geri dönmeleri çağrısında bulunmuştu.
Ancak bu çağrıya rağmen karardan vazgeçilmemesi üzerine, Katolik Dünyası'nın idari merkezi olan Vatikan’dan resmi bir hamle geldi. İman Doktrini Kurulu Başkanı Kardinal Victor Manuel Fernandez, söz konusu dört piskopos ile bu atamaları gerçekleştiren kişilere yönelik yaptırım kararnamesini imzaladı. Vatikan tarafından yapılan açıklamada, topluluğun başrahibine iletilen tüm uyarılara rağmen, Piskopos Alfonso de Galarreta’nın papanın iradesini hiçe sayarak "bölücü bir eyleme" imza attığı önemle belirtildi.
AFOROZ EDİLEN İSİMLER ŞÖYLE:
Piskopos Alfonso de Galarreta
Piskopos Bernard Fellay
Pascal Schreiber
Michael Goldade
Michel Poinsinet de Sivry
Marc Hanappier
Katolik Kilisesi’nin kesin hükümlerine göre yeni piskoposların ataması sadece Papa’nın yetkilendirmesiyle yapılabiliyor. Bunun aksinde hareket edenler ciddi bir suç işlemiş kabul edilip aforoz cezasına çarptırılıyor.
LEFEBVRİANLAR KİMDİR?
1970’de Fransız Başpiskopos Marcel Lefebvre’in kurduğu ve ‘Lefebvrianlar’ diye de anılan grup, Katolik Kilisesi’nde modernleşme adımlarının atıldığı 2’nci Vatikan Konsili’nin (1962-1965) reformlarına karşı çıkıyor. Modernizmi ‘enfeksiyon’ diye tanımlayan grup, diğer dinlerle ve inançsızlarla ilişkiler gibi konularda çok daha katı bir görüşe sahip. Zaman zaman ırkçılık, antisemitizm ve İslam karşıtlığı gibi nedenlerle eleştiriliyorlar. Muhafazakarlarla reformcular arasında çekişme konusu olan ayin dili konusunda da Lefebvrianlar Latinceye sıkı bağlılıklarıyla biliniyor. Cemiyet, ilk olarak 1988’de Papa’nın izni olmadan dört piskopos atamıştı. Vatikan o dönem, Lefebvre ve bu dört piskoposu aforoz etmişti. Fakat 2009’da dönemin papası, muhafazakar kanada yakın bulunan 16’ncı Benedict bu aforozları kaldırmıştı. Gelenekçi topluluğun bünyesinde 733 rahip, 264 öğrenci ve yaklaşık 250 rahibe bulunuyor.