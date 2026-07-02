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Vatikan, Katolik Kilisesi’nin lideri ve Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo’nun rızası alınmadan atama gerçekleştiren 6 din görevlisinin resmen aforoz edildiğini açıkladı.

Diken'de yer alan habere göre, İsviçre’nin Vallese Kantonu’nda faaliyet gösteren ve gelenekçi yapılarıyla tanınan ‘Aziz Papa 10’uncu Pius Rahip Topluluğu’ (Lefebvrianlar), papanın onayı dışında dört yeni piskopos ataması yapmıştı. Bu gelişme üzerine Papa 14’üncü Leo, 30 Haziran tarihinde topluluğun lideri Davide Pagliarani’ye hitaben bir mektup yazmış ve kendilerine geri dönmeleri çağrısında bulunmuştu.

Ancak bu çağrıya rağmen karardan vazgeçilmemesi üzerine, Katolik Dünyası'nın idari merkezi olan Vatikan’dan resmi bir hamle geldi. İman Doktrini Kurulu Başkanı Kardinal Victor Manuel Fernandez, söz konusu dört piskopos ile bu atamaları gerçekleştiren kişilere yönelik yaptırım kararnamesini imzaladı. Vatikan tarafından yapılan açıklamada, topluluğun başrahibine iletilen tüm uyarılara rağmen, Piskopos Alfonso de Galarreta’nın papanın iradesini hiçe sayarak "bölücü bir eyleme" imza attığı önemle belirtildi.

AFOROZ EDİLEN İSİMLER ŞÖYLE:

Piskopos Alfonso de Galarreta

Piskopos Bernard Fellay

Pascal Schreiber

Michael Goldade

Michel Poinsinet de Sivry

Marc Hanappier



Katolik Kilisesi’nin kesin hükümlerine göre yeni piskoposların ataması sadece Papa’nın yetkilendirmesiyle yapılabiliyor. Bunun aksinde hareket edenler ciddi bir suç işlemiş kabul edilip aforoz cezasına çarptırılıyor.

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