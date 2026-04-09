Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 3 Nisan 2026 itibarıyla bankacılık sektöründeki toplam kredi hacmi 24 trilyon 901 milyar 905 milyon TL seviyesine ulaştı. Bu hacmin 15 trilyon 825 milyar TL’sini Türk Lirası cinsinden krediler, 9 trilyon 76 milyar TL’sini ise yabancı para cinsinden krediler oluşturdu.

Tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarının toplam hacmi 6 trilyon 171 milyar TL olarak gerçekleşti. Bireysel kredi kartı kullanım tutarı 3 trilyon 12 milyar TL’ye yükselirken, kartlı harcamalarda taksitli borçlar 1 trilyon 144 milyar TL, taksitsiz borçlar ise 1 trilyon 867 milyar TL seviyesinde kaydedildi.

Tüketici kredileri toplamı 3 trilyon 159 milyar TL oldu; bunun 747 milyar TL’si konut, 46 milyar TL’si taşıt ve 2 trilyon 366 milyar TL’si ihtiyaç kredilerinden oluştu.Ticari ve diğer kredilerin toplamı 18 trilyon 730 milyar TL olarak açıklandı. Bu kategoride taksitli ticari krediler ile kurumsal kredi kartlarının toplamı 4 trilyon 751 milyar TL’ye ulaşırken, küçük ve orta boy işletmelere (KOBİ) verilen kredilerin toplam hacmi 6 trilyon 791 milyar TL seviyesinde seyretti.

Kredili Mevduat Hesapları (KMH) üzerinden tüketici tarafında 814 milyar TL, taksitli ticari krediler tarafında ise 269 milyar TL kullanıldı.

Dövize endeksli kredilerin toplam payı ise 589 milyon TL ile oldukça sınırlı kaldı.