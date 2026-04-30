DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda iktidarı eleştirdi. Ankara’da çekilmiş ve çöp karıştıran bir vatandaşın fotoğrafını paylaşan Şahin, “bir direğin dibinde rızkını arayan bu teyzemizin görüntüsü, gerçek "Türkiye Yüzyılı" fotoğrafıdır” diyerek ekonominin durumuna yönelik tepkisini dile getirdi.

Hukuk devletinin zayıfladığını, liyakatin dikkate alınmadığını ve ekonominin gerçekçi bir şekilde yönetilmediğini söyleyen Şahin, bedelin dar gelirli vatandaşlar tarafından ödendiğini vurguladı. “Sosyal devlet ilkesi, kâğıt üzerinde kalan bir ifadeden ibaret olamaz. Ankaralı hemşehrilerimizin, emeklimizin ve büyüklerimizin bu yokluğa, bu çaresizliğe mahkûm edilmesi kabul edileme” dedi.

Ekonomiyi düzeltmeye partisinin aday olduğunu dile getiren Şahin, insanların “acaba ne yiyeceğim” diye düşünmediği bir Türkiye kurmayı vadettiklerini vurguladı. Onurla ve refahla yaşanacak bir Türkiye için çalıştıklarını söyledi. “Bu tabloyu değiştireceğiz. Bu adaletsizliğe, bu yoksulluk düzenine son vereceğiz” dedi.