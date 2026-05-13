TBMM Genel Kurulu, varlık barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı.

Gündem dışı konuşmalarının ardından milletvekillerinin 1'er dakikalık konuşma yaptığı bölümde söz alan AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları, CHP'li Uşak Belediye Başkanlığı ile ilgili süreci hatırlatarak, "Biz kendimizi, ailemizi ve devletimizi fazilet manzumesi şiirler, türkülerle inşa ederiz. Kim bizi anlamak ister, kim ki Türk devlet yönetimini merak eder, o halde türkülere bakmalı, türkü dinlemeli. Türküler sadece yüce olanı değil aşağılık olanı da işaret eder. Son günlerin en bayağı hadisesi, CHP Uşak Belediye Başkanının itirafı oldu.

Adam 'Başkanlık yarışında kullanılması için Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına 200 bin lira bıraktım' demiş. Bu nedir ya. Bizi böyle düşüklükten belki bir Neşet Ertaş türküsü havalandırmak kurtarabilir: 'Bahçe duvarından aştım/ Sarmaşık güllere dolaştım/ Öptüm sevdim helalleştim./Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele" ifadelerini kullandı.

Genel Kurul'da daha sonra grup başkanvekillerinin değerlendirmeleri ve siyasi parti gruplarının TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergelerin ardından teklife geçildi. Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

'ÜLKEYİ KARA PARA ÜLKESİ HALİNE GETİRDİNİZ'

Teklif üzerine söz alan Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, "Teklifle yeni bir varlık barışı getiriyorsunuz. Daha önce 8 kez getirdiniz. Türkiye'ye kara para getire getire nihayetinde ülkeyi maalesef bir kara para ülkesi haline getirdiniz. Şunu hiçbir zaman unutmayın ki, sermaye kirli olursa o ülkede siyasetin ahlakı da, siyasetçi de kirli olur, vatandaş da kirlenir. Siz siyasetin arınmasını istiyorsanız ilk yapmanız gereken şey, kirli parayla aranıza bir mesafe koymaktır. Yurt dışında veya yurt içinde bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının belirli oranlarla bildirilerek sisteme dahil edilmesinin önünü açıyorsunuz. Üstelik varlıklara ilişkin 'Getir parayı' diyerek herhangi bir vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapmayarak kirli para sahiplerine adeta ödül veriyorsunuz. Paranın kaynağını sormuyorsunuz, 'Yeter ki parayı getirin' diyorsunuz. Bu felsefe ne felsefesidir? Biliyor musunuz ki, 'Helal, haram ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım' felsefesini bu ülkeye hakim kılmaya çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

'VARLIK BARIŞI BELLİ BİR ZÜMRE İÇİN YAPILMIŞ BİR ŞEYDİR'

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise varlık barışından faydalanacak kesimlerin sorgulanması gerektiğini belirterek, "Türkiye'ye kim para getirecek, birisi bize bunu söylesin. Ya bu millet parasını yurt dışına kaçırırken bu ülkeye kim para getirecek, kim mülkiyet güvencesinin olmadığı, hukukun olmadığı bir ülkeye helal parasını getirir, kimin parası için çıkarılıyor? Bu sorunun cevabını iktidar vermek zorundadır. Bunu kim talep etti, kimin parası için çıkarılıyor? Ülkemizden kaçan paralar yurt dışında daha güvensiz bir ortam oluştuğu için acaba Türkiye'ye mi sokulmaya çalışılıyor, bunu bilmek zorundayız. Türkiye'den yolsuzlukla, hırsızlıkla çıkartılmış paraların bir kısmı Türkiye'nin menfaati için değil dışarı daha güvensiz hale geldiği için ülkeye getirilmeye çalışılıyor, başka bir şey yok. Yoksa hükümetin kafa yorması gereken şey şudur; Bu ülkeden paralar niye çıkıyor, önce bunu tespit etmesi lazım. Bunun nedenlerinin ortadan kaldırması gerekirken bu yapılan şey, bu varlık barışı belli bir zümre için yapılmış bir şeydir. Türkiye tekrar gri listeye girmekle, risklerle karşı karşıyadır" diye konuştu.

'HAKKANİYETLİ BİR VERGİ REFORMU İHTİYACI BULUNMAKTADIR'

Kanun teklifini olumlu bulduklarını belirten MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Kanun teklifinde Türkiye'nin uluslararası finans, yatırım ve teknoloji için cazibe merkezi haline getirilmesi, transit ticaret ve üretimin desteklenmesi, teknoloji ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve kayıtlı olmayan yurt dışı ve yurt içi varlıkların ekonomiye kazandırılması amacıyla bazı vergi kolaylıkları getirilmektedir.

Vergi politikasının temel amacı devlete gelir sağlarken vergi yükünün toplumun çeşitli kesimleri arasında mümkün olduğu kadar adaletli dağıtılmasıdır. Esasen, basit, sade, anlaşılır ve hakkaniyetli bir vergi reformu ihtiyacı bulunmaktadır. MHP vergiye uyumu kolaylaştıran, öngörülebilirliği artıran, yatırım ve üretimi destekleyen, kayıt dışılığı önleyen, herkesin mali gücüne göre vergi ödediği adaletli bir vergi sisteminin oluşturulması görüşündedir" dedi.

'VERGİ ADALETSİZLİĞİNİ GÜÇLENDİRECEK BİR TEKLİFLE KARŞI KARŞIYAYIZ'

DEM Parti Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ise teklifin 'torba kanun' usulüyle TBMM'ye sunulmasını eleştirerek şöyle devam etti;

"Türkiye, vergi adaletsizliğinin yaygın ve yüksek olduğu bir ülkedir. Bunu da vergiyle ilgili her torba kanun teklifi geldiğinde tartışıyoruz. Hiç kimse, 'Türkiye'de vergi adaletsizliği yoktur' diyemez. Vergi adaletsizliği çok büyük ve şimdi bir kez daha bu vergi adaletsizliği duygusunu güçlendirecek bir teklifle karşı karşıyayız. Kurumların vergisi düşürülüyor, dolaylı vergilere dokunulmuyor, halk ezildikçe eziliyor. Yurt dışında edinilmiş ve kayıt dışı tutulan servetin, belki de kara paranın Türkiye'ye getirilmesini teşvik eden bir teklifle karşı karşıyayız. Bu teklif, yalnızca vergi sisteminin değil genel olarak hukuki öngörülebilirlik açısından da ciddi tartışmalara neden olmaktadır. Varlık barışı, kaynağı belirsiz para girişi nedeniyle kara para aklanmasına yol açabilecek bir potansiyeli güçlü bir biçimde taşımaktadır. 'Varlık barışı' isimli uygulamanın en önemli sorunlarından biri vergi adaleti duygusunu yok etmesi ve toplumsal eşitlik algısını yerle bir etmesidir. Bu düzenlemeyle, kayıt dışı servetin düşük maliyetlerle sisteme dâhil edilmesi sağlanıyor."

'MİLYONLARCA İNSAN VERGİ YÜKÜ ALTINDA EZİLİYOR'

Teklifin 2, 4, 5, 10 ve 12'nci maddelerinin Anayasa'nın 10 ve 73'üncü maddelerine aykırı olduğunu belirten CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, vergi sisteminin adaletsiz bir hale geldiğini söyledi. Akay, "Gelir dağılımındaki bozukluğu gidermek ve bunu dengeli vaziyete getirmek için dolaylı vergilerin süratle azaltılması, doğrudan vergilerin artırılması gerekiyor, ben teklifte böyle bir şey görmüyorum. Bu kanun teklifi neyi getiriyor biliyor musunuz? Maaşlı çalışan daha maaşını almadan vergisini ödüyor, küçük esnaf en küçük işlemde denetim baskısıyla karşılaşıyor, vatandaş ekmekten elektriğe kadar her harcamada dolaylı vergi ödüyor, milyonlarca insan vergi yükü altında eziliyor. Dürüst mükellef cezalandırırken kayıt dışı servet ödüllendiriliyor. Böyle bir vergi sistemi olmaz, böyle bir maliye politikası olmaz yani bunun süratle düzeltilmesi gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

'TEKLİF TÜRKİYE'Yİ KÜRESEL ÖLÇEKTE BİR MERKEZ HALİNE GETİRMEYİ AMAÇLIYOR'

Teklif üzerinde ilk imza sahibi olan AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, "Teklif Türkiye'nin küresel ekonomideki konumunu daha da güçlendirmeye, yatırımcı güvenini artırmaya, üretimi ve ihracatı desteklemeye, teknolojik girişimciliği büyütmeye ve İstanbul Finans Merkezi'nin uluslararası cazibesini artırmaya yönelik stratejik bir reform paketidir. Bu teklif Türkiye Yüzyılı vizyonunun ekonomi alanındaki somut adımlarından biridir. Bu teklif, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya koyduğumuz güçlü, bağımsız, rekabetçi ve üretken Türkiye hedefinin yasal zemindeki karşılığıdır. Bu teklif, yatırımcının önünü açan, ihracatçının yükünü hafifleten, girişimcinin cesaretini artıran, nitelikli insan kaynağını ülkemize çeken, mükellefin ödeme kabiliyetini gözeten ve Türkiye'yi bölgesel değil küresel ölçekte bir merkez haline getirmeyi amaçlayan kapsamlı bir düzenlemedir" ifadelerini kullandı.

GENEL KURUL KAPANDI

Konuşmaların ardından Meclis Başkanvekili Buldan, tümü üzerinde yapılan görüşmelerin tamamlandığını belirterek birleşimi 13 Mayıs Çarşamba günü toplanmak üzere kapattı.