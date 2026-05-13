Kuveyt ile İran arasında Bubiyan Adası üzerinden yeni bir diplomatik kriz yaşandı. Kuveyt yönetimi, adaya yönelik silahlı sızma girişimi iddiasının ardından İran’ın Kuveyt Büyükelçisi Muhammed Tutunci’yi Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamed Süleyman el-Mişan’ın İranlı büyükelçiye resmi protesto notası verdiği bildirildi.

“DÜŞMANCA EYLEM” VURGUSU

Açıklamada, Bubiyan Adası’na yönelik girişimin Kuveyt tarafından “düşmanca bir eylem” olarak değerlendirildiği ifade edildi. İran’dan benzer faaliyetlerin derhal ve koşulsuz şekilde durdurulmasının talep edildiği belirtildi.

Kuveyt yönetimi ayrıca olayın ülke egemenliğine yönelik açık ihlal anlamına geldiğini savunarak, uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı’nın ihlal edildiğini öne sürdü.

ÇATIŞMA ÇIKTIĞI İDDİA EDİLDİ

Kuveyt İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında ise İran Devrim Muhafızları mensubu olduğu öne sürülen silahlı bir grubun, kiralanmış bir balıkçı teknesiyle Bubiyan Adası’na sızmaya çalıştığı iddia edildi.

Yetkililer, şüphelilerin Kuveyt askerleriyle çatışmaya girdiğini, olay sırasında bir askerin yaralandığını ve iki kişinin kaçtığını açıkladı.

Kuveyt yönetimi, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51’inci maddesi kapsamında meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu da duyurdu.